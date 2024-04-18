Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Пермском крае пятую неделю подряд продолжается рост стоимости топлива. По данным Росстата, за последнюю неделю увеличились цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше.
|Пермский край
|Средние цены на 1 апреля
|Средние цены на 8 апреля
|Средние цены на 15 апреля
|Бензин автомобильный
|55,09
|55,12
|55,24
|Марка АИ-92
|50,81
|50,84
|50,92
|Марка АИ-95
|55,28
|55,31
|55,43
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,36
|65,39
|65,49
С 9 по 15 апреля цены на бензин выросли в 67 субъектах РФ, сильнее всего — в Камчатском крае +1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены поднялись на 0,3%.
Ранее участились атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Специалисты отмечают, что дефицита дизельного топлива в связи с этим не ожидается, но могут расти цены на моторное топливо.