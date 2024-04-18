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В Пермском крае пятую неделю подряд растут цены на бензин

Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат

18 апреля 2024, 05:00
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае пятую неделю подряд растут цены на бензин

Прикамье остается лидером в ПФО по ценам на бензин.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае пятую неделю подряд продолжается рост стоимости топлива. По данным Росстата, за последнюю неделю увеличились цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше.

Пермский край Средние цены на 1 апреля Средние цены на 8 апреля Средние цены на 15 апреля
Бензин автомобильный 55,09 55,12 55,24
Марка АИ-92 50,81 50,84 50,92
Марка АИ-95 55,28 55,31 55,43
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,36 65,39 65,49

С 9 по 15 апреля цены на бензин выросли в 67 субъектах РФ, сильнее всего — в Камчатском крае +1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены поднялись на 0,3%.

Ранее участились атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Специалисты отмечают, что дефицита дизельного топлива в связи с этим не ожидается, но могут расти цены на моторное топливо.

Как атаки украинских дронов повлияют на цены на бензин и дизель в России
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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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