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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Эксперт рассказал, почему ИИ не сможет вытеснить труд писателей и журналистов

18 апреля 2024, 15:31
Искусственный интеллект (ИИ) продолжает развиваться. Особенно хорошо он научился создавать тексты, которые порой неотличимы от тех, что написаны человеком.

Однако эксперты уверяют, что важно помнить о значимости человеческого фактора и эмоций, которые играют важную роль в профессиях, связанных с текстом.

Мнение об этом высказал IT-эксперт Алексей Ермаков в интервью ИА RuNews24.Ru. По его мнению, большие языковые модели — это всего лишь инструмент, и их качество будет зависеть от квалификации пользователя. Следовательно, большие языковые модели могут отнять рабочие места лишь у специалистов с низкой квалификацией. В то же время появятся новые рабочие места для более компетентных специалистов.

Алексей Ермаков привел пример из истории человечества, чтобы подтвердить свою точку зрения. Он напомнил, что раньше люди долгое время использовали лошадей в качестве транспорта, но потом появились автомобили и количество рабочих мест, связанных с лошадьми, уменьшилось. Извозчики, конюхи и кучеры больше не были нужны, но зато образовалась потребность в квалифицированных специалистах, работающих с автомобилями — шоферах и автомеханиках. В начале XX века произошла автоматизация производства, и многие эксперты предполагали, что роботы полностью заменят людей на производстве. Также считали, что телевидение вытеснит театр и кино. Однако это не произошло.

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