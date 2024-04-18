Эксперт рассказал, почему ИИ не сможет вытеснить труд писателей и журналистов

Алексей Ермаков привел пример из истории человечества, чтобы подтвердить свою точку зрения. Он напомнил, что раньше люди долгое время использовали лошадей в качестве транспорта, но потом появились автомобили и количество рабочих мест, связанных с лошадьми, уменьшилось. Извозчики, конюхи и кучеры больше не были нужны, но зато образовалась потребность в квалифицированных специалистах, работающих с автомобилями — шоферах и автомеханиках. В начале XX века произошла автоматизация производства, и многие эксперты предполагали, что роботы полностью заменят людей на производстве. Также считали, что телевидение вытеснит театр и кино. Однако это не произошло.