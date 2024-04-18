Эксперты: Репродуктивное здоровье можно проверить при наличии полиса ОМС

Медицинская помощь по ОМС предоставляется гражданам России по программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Она утверждается на текущий год и плановый двухлетний период. Финансирование программы за счет средств ОМС на 2024 год стало больше на 400 миллиардов рублей, что привело к повышению качества и доступности лечения россиян по полису ОМС, сообщает kp.ru.