Эксперты: Репродуктивное здоровье можно проверить при наличии полиса ОМС

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Медицинская помощь по ОМС предоставляется гражданам России по программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Она утверждается на текущий год и плановый двухлетний период. Финансирование программы за счет средств ОМС на 2024 год стало больше на 400 миллиардов рублей, что привело к повышению качества и доступности лечения россиян по полису ОМС, сообщает kp.ru.
Примечательно, что именно профилактика болезней стабильно является одним из приоритетов отечественной системы здравоохранения. Подобные профилактические мероприятия (диспансеризация или профилактический медосмотр) проводятся в поликлинике и в женских консультациях.
Проверка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, которые начали готовиться к родительству, — одно из наиболее важных нововведений программы госгарантий. Такое реформирование системы здравоохранения призвано улучшить демографию в России, в том числе и благодаря профилактическим мерам.
Согласно комментарию председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, в 2024 году свыше 100 миллионов граждан пройдут профилактические мероприятия. Из общего числа порядка шести миллионов удастся охватить диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья.
Анализ репродуктивного здоровья предполагает выявление признаков болезней или состояний, которые могут отрицательно сказаться на возможности зачатия, вынашивании ребенка, родах и послеродовом состоянии, а также служит для выявления факторов риска их развития.
Кроме оценки репродуктивного здоровья, большое значение государство уделяет теме экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что до конца текущего года в ходе реализации нацпроекта «Демография» должны быть выполнены не менее 450 тысяч процедур ЭКО.
С 2017 года эти процедуры бесплатны для россиян, планирующих стать родителями. Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась, что с 2022 года благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий на свет появились свыше 31 тысячи детей, из которых около 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.