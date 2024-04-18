Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек Перми

«В нашем питомнике котята растут в семье, мы не держим их в отдельном помещении, они приучены к рукам и любви с самого рождения. Минимальный уход не затруднит содержание кошек бурмилл», — пишут авторы. Известно, что порода бурмилла легко переносит поездки. Котята в питомнике в мае будут готовы к переезду — вакцинированы, чипированы, кастрированы, приучены к лотку и когтеточке.