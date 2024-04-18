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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

ТОП-5 самых дорогих кошек Перми на сайте «Авито»

Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек Перми

18 апреля 2024, 12:10
Фото: Avito.ru

ТОП-5 самых дорогих кошек Перми на сайте «Авито»

Обнаружили домашних питомцев, которые не каждому по карману.

Саванна

Цена: 250 тыс. рублей.

Саванна — это гибрид домашней кошки и африканского дикого сервала. Котят этой породы продают в питомнике SERVAL. «Африканские красавцы издавна считаются желанным и статусным подарком, да и среди крысоловов равных им нет. Атлетичноe телосложение, длинные уши c „глазками“ позади, пятнистый окрас. Грация дикой кошки и привязанность собаки», — говорится в объявлении.

В питомнике утверждают, что котят выкармливаются вручную, растут в домашних условиях и ладят с детьми и питомцами.

Фото: Avito.ru

Длинношерстные британские шиншиллы

Цена: 130 тыс. рублей.

Котят из питомника Apple Wood предлагается приобрести по договору купли-продажи. Заводчики утверждают, что животные активные, ласковые, приучены к лотку с наполнителем, имеют идеальную родословную и ветеринарный паспорт со всеми прививками. Цена на каждого котенка индивидуальна, доставляют породистых животных в любую точку мира.

Фото: Avito.ru

Турецкий ван с помесью биколяра

Цена: 100 тыс. рублей.

Этого кота владельцы продают в связи с переездом. Описание краткое: он приучен к лотку, ласков, игрив и любит детей.

Фото: Avito.ru

Бурмилла

Цена: 70 тыс. рублей.

Котята породы бурмилла — ласковые и домашние, очень любят детей и могут найти подход ко всем членам семьи. В России всего шесть заводчиков этой редкой породы, говорится в объявлении. Они выращены в питомнике. Кошка-мать — чемпион, а кот — международный чемпион.

«В нашем питомнике котята растут в семье, мы не держим их в отдельном помещении, они приучены к рукам и любви с самого рождения. Минимальный уход не затруднит содержание кошек бурмилл», — пишут авторы. Известно, что порода бурмилла легко переносит поездки. Котята в питомнике в мае будут готовы к переезду — вакцинированы, чипированы, кастрированы, приучены к лотку и когтеточке.

Фото: Avito.ru

Бенгальские высокопородные котята

Цена: 65 тыс. рублей.

Продаются чистокровные бенгальские котята, с высокими породными данными. Они родились 1 марта, продавец предлагает купить кошечку и котиков. Папа-кот имеет титул чемпиона. К переезду котят обещают кастрировать, обработать от глистов, сделать прививку, приучить к лотку и самостоятельному питанию. Находятся котята в Соликамске, заводчики предлагают доставку в любой город.

Фото: Avito.ru
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#Общество#Пермь#Животные#Продажа#Домашние животные#Авито#Кошки
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