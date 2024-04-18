Финансист рассказал, почему банки вынуждены продвигать кредитные карты

Банки хотят зарабатывать даже в период, когда клиенты пользуются льготными кредитными средствами, поэтому они устанавливают минимальные требования к расходам или платежам, чтобы стимулировать активное использование карты. Они надеются, что клиенты будут регулярно пользоваться картой, сообщает pravda.ru.