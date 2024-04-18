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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Финансист рассказал, почему банки вынуждены продвигать кредитные карты

18 апреля 2024, 08:57
Андрей Сироткин, старший преподаватель кафедры банковского дела рассказал, почему кредитные карты становятся все более привлекательными. По его словам, люди стали менее заинтересованы в получении наличных средств в кредит.

В сравнении с обычными кредитами, процентные ставки по кредитным картам могут быть выгоднее, а получение кредитной карты проще.

Банки хотят зарабатывать даже в период, когда клиенты пользуются льготными кредитными средствами, поэтому они устанавливают минимальные требования к расходам или платежам, чтобы стимулировать активное использование карты. Они надеются, что клиенты будут регулярно пользоваться картой, сообщает pravda.ru.

Такая стратегия связана с нестабильной экономической ситуацией, когда люди имеют меньше возможности получить кредиты на большие суммы с низкими процентами.

Таким образом, банки используют кредитные карты, чтобы обеспечить свою прибыльность, даже в условиях экономической нестабильности.

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