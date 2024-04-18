Финансист рассказал, почему банки вынуждены продвигать кредитные карты

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В сравнении с обычными кредитами, процентные ставки по кредитным картам могут быть выгоднее, а получение кредитной карты проще.
Банки хотят зарабатывать даже в период, когда клиенты пользуются льготными кредитными средствами, поэтому они устанавливают минимальные требования к расходам или платежам, чтобы стимулировать активное использование карты. Они надеются, что клиенты будут регулярно пользоваться картой, сообщает pravda.ru.
Такая стратегия связана с нестабильной экономической ситуацией, когда люди имеют меньше возможности получить кредиты на большие суммы с низкими процентами.
Таким образом, банки используют кредитные карты, чтобы обеспечить свою прибыльность, даже в условиях экономической нестабильности.