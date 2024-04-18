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Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев задержан в Дагестане

Главу МЧС Чечни жестко задержали в Дагестане, но потом отпустили

18 апреля 2024, 07:37
Фото: Baza; сайт МЧС Чечни

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев задержан в Дагестане

Перед этим водитель Цакаева выехал на встречную полосу движения.

Глава МЧС Чечни, генерал-майор Алихан Цакаев жестко задержан сотрудниками полиции в Дагестане. Видео задержания появилось вчера в соцсетях: на нем видно, что несколько полицейских вытаскивают мужчину из черного автомобиля, стоявшего на проезжей части. Далее его положили на асфальт.

Как пишет РБК со ссылкой на «Известия» и Baza, руководитель чеченского МЧС был остановлен у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе. У Цакаева с собой не было документов, его не отправили на медосвидетельствование и позже отпустили. Автомобиль остановили, потому что он ехал по встречной полосе, и водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Позже к месту инцидента приехала машина батальона ДПС Чечни и три автомобиля с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди из трех автомобилей потребовали отдать им главу МЧС Чечни и увезли его.

Алихан Цакаев находится в должности начальника ГУ МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он работал заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности, а до этого около 16 лет работал в разных структурах МВД Чечни.

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#Происшествия#Общество#Задержание#Мчс#Чечня
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