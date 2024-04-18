Главу МЧС Чечни жестко задержали в Дагестане, но потом отпустили

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Глава МЧС Чечни, генерал-майор Алихан Цакаев жестко задержан сотрудниками полиции в Дагестане. Видео задержания появилось вчера в соцсетях: на нем видно, что несколько полицейских вытаскивают мужчину из черного автомобиля, стоявшего на проезжей части. Далее его положили на асфальт.
Как пишет РБК со ссылкой на «Известия» и Baza, руководитель чеченского МЧС был остановлен у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе. У Цакаева с собой не было документов, его не отправили на медосвидетельствование и позже отпустили. Автомобиль остановили, потому что он ехал по встречной полосе, и водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС.
Позже к месту инцидента приехала машина батальона ДПС Чечни и три автомобиля с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди из трех автомобилей потребовали отдать им главу МЧС Чечни и увезли его.
Алихан Цакаев находится в должности начальника ГУ МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он работал заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности, а до этого около 16 лет работал в разных структурах МВД Чечни.