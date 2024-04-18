Главу МЧС Чечни жестко задержали в Дагестане, но потом отпустили

Как пишет РБК со ссылкой на «Известия» и Baza, руководитель чеченского МЧС был остановлен у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе. У Цакаева с собой не было документов, его не отправили на медосвидетельствование и позже отпустили. Автомобиль остановили, потому что он ехал по встречной полосе, и водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС.