Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%

Инфляция на непродовольственные товары в первом месяце весны в Прикамье увеличилась до 8,24% (в феврале — 8,01%). При этом потребительская активность сохранилась на высоком уровне, это позволило производителям и поставщикам перенести рост издержек в конечные цены продукции. В регионе стали стоить еще дороже лекарства, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.