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Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%

Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%

18 апреля 2024, 10:39
Фото: 1MI
Темп роста цен в регионе оказался выше показателей по ПФО и России в целом.

В марте 2024 года годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (7,41%) и по России в целом (7,72%). Об этом сообщил Банк России по Пермскому краю.

Как утверждает регулятор, перенос увеличившихся издержек производителей и поставщиков в конечные цены продовольственных и непродовольственных товаров способствовал более быстрому годовому росту цен, в то же время как эффект базы в сегменте услуг статистически его сдерживал.

По итогам прошедшего месяца, темп прироста стоимости на продовольственные товары увеличился до 7,95% (в феврале — 7,84%). Ключевым фактором роста цен стал перенос издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров в конечные цены. Производители мясной продукции переносили выросшие затраты на сотрудников, логистику и конечную стоимость продукции.

Инфляция на непродовольственные товары в первом месяце весны в Прикамье увеличилась до 8,24% (в феврале — 8,01%). При этом потребительская активность сохранилась на высоком уровне, это позволило производителям и поставщикам перенести рост издержек в конечные цены продукции. В регионе стали стоить еще дороже лекарства, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.

В годовом выражении темп прироста цен на услуги в марте снизился в крае до 9,93% (в феврале — до 10,41%). Основной причиной снижения стал статистический эффект высокой базы прошлого года.

В марте 2023 года увеличилась плата за содержание и ремонт жилья. Отмечается, что в марте текущего года размер индексации был меньше, чем годом ранее. В результате, в годовом сопоставлении рост цен на эти услуги замедлился.

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#Пермский край#Лекарства#Инфляция#Россия#Жилье#Банк россии#Услуги#Продовольственные товары#Приволжский федеральный округ#Непродовольственные товары#Потребительская активность
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