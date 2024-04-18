Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В марте 2024 года годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (7,41%) и по России в целом (7,72%). Об этом сообщил Банк России по Пермскому краю.
Как утверждает регулятор, перенос увеличившихся издержек производителей и поставщиков в конечные цены продовольственных и непродовольственных товаров способствовал более быстрому годовому росту цен, в то же время как эффект базы в сегменте услуг статистически его сдерживал.
По итогам прошедшего месяца, темп прироста стоимости на продовольственные товары увеличился до 7,95% (в феврале — 7,84%). Ключевым фактором роста цен стал перенос издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров в конечные цены. Производители мясной продукции переносили выросшие затраты на сотрудников, логистику и конечную стоимость продукции.
Инфляция на непродовольственные товары в первом месяце весны в Прикамье увеличилась до 8,24% (в феврале — 8,01%). При этом потребительская активность сохранилась на высоком уровне, это позволило производителям и поставщикам перенести рост издержек в конечные цены продукции. В регионе стали стоить еще дороже лекарства, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.
В годовом выражении темп прироста цен на услуги в марте снизился в крае до 9,93% (в феврале — до 10,41%). Основной причиной снижения стал статистический эффект высокой базы прошлого года.
В марте 2023 года увеличилась плата за содержание и ремонт жилья. Отмечается, что в марте текущего года размер индексации был меньше, чем годом ранее. В результате, в годовом сопоставлении рост цен на эти услуги замедлился.