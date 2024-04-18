Исследование ИНВИТРО: недостаток витамина D выявлен у 51% россиян

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
За основу исследования были взяты данные 1,1 млн пациентов, которые были протестированы за последний год. Результаты показали, что у 51 процента показатели содержания витамина D в организме не достигают нормы, пишет newizv.ru.
Особую тревогу вызывает ситуация среди детей: у 59,6 процента пациентов до 18 лет был зафиксирован недостаток этого витамина. Группами риска также являются люди от 18 до 45 лет и старше 65 лет, среди которых от дефицита витамина D страдают 53,22 процента и 48,3 процента пациентов соответственно.
Некоторые эксперты связывают такое явление с географическими особенностями России. Загрязнение воздуха в мегаполисах и промышленных центрах может препятствовать проникновению ультрафиолетовых лучей. Кроме того, многие люди проводят недостаточно времени на свежем воздухе из-за своего образа жизни. Исследование показало, что у 48 процентов москвичей и 52 процентов жителей Подмосковья витамина D в организме недостаточно. В южных регионах этот показатель достигает 56,8 процента.
Недостаток витамина D может приводить к снижению защитных функций организма. Из-за слабого иммунитета повышается риск заражения различными инфекциями. Кроме этого, дефицит этого необходимого элемента может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Нехватка витамина D сказывается и на состоянии психики, вызывая депрессию или повышенную раздражительность.
Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева обратила внимание, что чем старше становится человек, тем меньше его кожа способна синтезировать витамин D. По словам специалиста, этот элемент вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей на кожу. Она уточнила, что витамин D также можно получить из пищи, однако этот элемент содержится не во всех продуктах и в очень ограниченных количествах.
Для определения уровня витамина D в организме проводится анализ крови. По его результатам врач может назначить препараты, содержащие этот элемент. В случае подозрения на дефицит витамина D следует обращаться за помощью к специалистам, а не заниматься самолечением.