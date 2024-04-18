Исследование ИНВИТРО: недостаток витамина D выявлен у 51% россиян

Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева обратила внимание, что чем старше становится человек, тем меньше его кожа способна синтезировать витамин D. По словам специалиста, этот элемент вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей на кожу. Она уточнила, что витамин D также можно получить из пищи, однако этот элемент содержится не во всех продуктах и в очень ограниченных количествах.