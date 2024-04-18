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Posted 18 апреля, 08:46

Published 18 апреля, 08:46

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Как выгодно застраховать автомобиль?

18 апреля 2024, 08:46
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KAMhz
В автостраховании растет спрос на более дешевое и выгодное усеченное каско с ограниченным покрытием, отмечают эксперты. Чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, клиенты СОГАЗа могут оформить полис «Автокаско Профи Оптимальный».

Стоимость полиса:

• для отечественных легковых автомобилей — 5400 рублей;

• для иностранных легковых автомобилей — 7200 рублей;

• для иностранных легковых автомобилей премиум-сегмента — 10800 рублей.

Предложение действует для автомобилей не старше 20 лет.

Преимущества полиса «Автокаско Профи Оптимальный»:

• Гарантированный ремонт автомобиля, если в ДТП установлен другой виновник.

• Возмещение вреда, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.

• Страховка на случай противоправных действий других лиц, стихийных бедствий и причинения вреда животными.

• Компенсация — до 1 млн рублей (в пределах стоимости автомобиля).

• Оформление — онлайн, без осмотра авто.

Ознакомиться с подробностями программы и оставить заявку на оформление каско можно на сайте или по телефону 8 800 333 66 35.

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