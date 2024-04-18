Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Пермские синоптики рассказали, когда ждать пика половодья в регионе. В ГИС-центре ПГНИУ уточняют, что днем 18 апреля на юге региона потеплеет до +12…+15˚, на севере температура поднимется до +10˚.
Из-за этого и осадков, прошедших в ночь на 18 апреля, снег начнет резко таять, особенно в центральных районах и на востоке Прикамья. На востоке региона сейчас остается еще много снега, он начнет таять с 18 апреля, процесс продолжится в пятницу и субботу при потеплении. Это приведет к формированию пиков половодья на большинстве рек Прикамья к концу этой и началу следующей недели.
В МЧС ранее отмечали, что есть три сценария развития весеннего половодья. При наихудшем сценарии подтопления возможны в 12 муниципальных образованиях.