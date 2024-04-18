Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики

Из-за этого и осадков, прошедших в ночь на 18 апреля, снег начнет резко таять, особенно в центральных районах и на востоке Прикамья. На востоке региона сейчас остается еще много снега, он начнет таять с 18 апреля, процесс продолжится в пятницу и субботу при потеплении. Это приведет к формированию пиков половодья на большинстве рек Прикамья к концу этой и началу следующей недели.