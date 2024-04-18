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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Синоптики рассказали о дате пика половодья в Пермском крае

Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики

18 апреля 2024, 03:18
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о дате пика половодья в Пермском крае

В ближайшее время в крае прогнозируется аномальная жара.

Пермские синоптики рассказали, когда ждать пика половодья в регионе. В ГИС-центре ПГНИУ уточняют, что днем 18 апреля на юге региона потеплеет до +12…+15˚, на севере температура поднимется до +10˚.

Из-за этого и осадков, прошедших в ночь на 18 апреля, снег начнет резко таять, особенно в центральных районах и на востоке Прикамья. На востоке региона сейчас остается еще много снега, он начнет таять с 18 апреля, процесс продолжится в пятницу и субботу при потеплении. Это приведет к формированию пиков половодья на большинстве рек Прикамья к концу этой и началу следующей недели.

В МЧС ранее отмечали, что есть три сценария развития весеннего половодья. При наихудшем сценарии подтопления возможны в 12 муниципальных образованиях.

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#Пермь#Погода#Половодье
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