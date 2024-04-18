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Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков

Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков

18 апреля 2024, 05:21
Фото: properm.ru
Выручка компании в 2023 году упала на 15%.

В 2023 году ООО «Деловой Центр „Колизей“» потерпел убытки в 15%, его выручка составила 288 млн рублей (в 2022 году — 333,1 млн рублей). Чистый убыток общества увеличился на 70%, составив 85,4 млн рублей, что на 35,4 млн рублей меньше. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

В компании изданию пояснили, что рост убытков обусловлен снижением выручки из-за скидок арендаторам помещений «Колизея» в прошлом году. Кроме того, повлияло и прекращение сотрудничества с частью из них.

ООО «ДЦ „Колизей“» зарегистрировано в 2014 году. Организация является учредителем ООО «Пермь-констракшн», специализирующегося на аренде и управление недвижимостью и закрепленным в бизнес-центре «Грин Плаза» в Перми. В ТЦ «Колизей» входят два ТРК — «Колизей Атриум» и «Колизей Синема».

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#Недвижимость#Пермь#Регистрация#Сотрудничество#Убытки#Арендаторы#Выручка#Колизей Атриум#ТЦ Колизей#Финансовая отчетность#Чистый убыток#Пермь-констракшн#БЦ Грин Плаза#Колизей Синема
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