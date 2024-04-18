Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков

В 2023 году ООО «Деловой Центр „Колизей“» потерпел убытки в 15%, его выручка составила 288 млн рублей (в 2022 году — 333,1 млн рублей). Чистый убыток общества увеличился на 70%, составив 85,4 млн рублей, что на 35,4 млн рублей меньше. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».