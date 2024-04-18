Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Вы думали, что найти жилье за миллион нереально? А вот и нет. Вариант в пятиэтажном общежитии в микрорайоне Домостроительный на ул. Героя Васькина, 11 предлагается ровно за 1 млн рублей. Один квадратный метр стоит чуть более 55,5 тыс. рублей, в ипотеку квартира будет стоить от 10 тыс. рублей в месяц — дешевле, чем снимать.
Душ и личный туалет закреплены только за этой комнатой, также установлен водонагреватель и частично остается мебель. Рядом находятся школы и детский сад. Само кирпичное здание построено в 1987 году. Жить придется на первом этаже — для некоторых это тоже минус.
Эта студия еще более миниатюрна, чем прошлая, но находится не в общежитии — на высоком первом этаже брежневки по ул. Ивана Франко, 40/1 в Мотовилихинском районе. Окна выходят во двор. Стоимость одного квадратного метра — около 80,9 тыс. рублей, взять это жилье можно и в ипотеку — от 11 тыс. рублей в месяц.
Продавец предлагает будущему собственнику апартаменты с косметическим ремонтом, установленной кухней, шкафом и спальными местами. Из мебели есть холодильник, сама квартира теплая и продается без торга.
Студия находится на ул. Косякова, 78 в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района. Она расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. Жилье на пятом этаже в ипотеку обойдется от 11,5 тыс. рублей в месяц, стоимость одного квадратного метра — более 67,6 тыс. рублей.
За миллион с хвостиком собственник предлагает студию с санузлом, после капитального ремонта — заменены электрика, выровнены стены, на полу ламинат, над головой — натяжной потолок. По словам автора объявления, после ремонта в квартире никто не жил. Мебели минимум — только кухня.
В Дзержинском районе Перми на ул. Машинистов, 49 продается студия на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1964 года постройки. Цена одного квадратного метра квартиры — 74,5 тыс. рублей, возможна ипотека от 12 тыс. рублей в месяц.
В студии сделан косметический ремонт: выровнены пол, стены и заменена проводка. Из техники есть стиральная машина. Собственник предлагает передачу ключей в день сделки и чистую продажу без условий.
И наконец самый недешевый вариант нашего рейтинга: 1 кв. м — 102,4 тыс. рублей, в ипотеку — от 14,7 тыс. рублей в месяц. Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Таборской, 20, что в микрорайоне Крохалева. Кирпичный дом был построен в 1973 году.
Есть минусы — студия находится в общежитии блочного типа, блок на четыре комнаты. Санузел совмещенный, сделан свежий евроремонт — проведена замена разводки электричества, поменяны полы на ламинат, установлен натяжной потолок, стеклопакет и качественная входная дверь. Двор тихий, до остановки идти 150 м, а на парковке во дворе всегда найдется место для вашего автомобиля.