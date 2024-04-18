Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми

Вы думали, что найти жилье за миллион нереально? А вот и нет. Вариант в пятиэтажном общежитии в микрорайоне Домостроительный на ул. Героя Васькина, 11 предлагается ровно за 1 млн рублей. Один квадратный метр стоит чуть более 55,5 тыс. рублей, в ипотеку квартира будет стоить от 10 тыс. рублей в месяц — дешевле, чем снимать.