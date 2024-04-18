Модульбанк запустил B2B-переводы для российских компаний

Среди таких инноваций на рынке финуслуг — B2B-переводы, которые доступны в режиме онлайн из любой точки мира. Услуга обеспечивает возможность проведения международных транзакций, может быть автоматизирована и интегрирована с бухгалтерскими и управленческими системами. В2В-переводы позволяют снизить затраты на обработку платежей и обмен документами. Данный вид переводов абсолютно безопасен и предоставляет компаниям сведения о состоянии их счетов и истории платежей, сообщает gorod55.ru.