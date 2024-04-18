Модульбанк запустил B2B-переводы для российских компаний

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
Одна из главных задач сегодня — обеспечение международных платежей в условиях антироссийских санкций. Новые типы переводов помогут улучшить эффективность и скорость платежей. Важное условие, что такие переводы имеют надежные методы аутентификации и шифрования, чтобы исключить несанкционированный доступ к средствам. Данные новшества успешно интегрируются с современными технологиями, такими как блокчейн или ИИ.
Среди таких инноваций на рынке финуслуг — B2B-переводы, которые доступны в режиме онлайн из любой точки мира. Услуга обеспечивает возможность проведения международных транзакций, может быть автоматизирована и интегрирована с бухгалтерскими и управленческими системами. В2В-переводы позволяют снизить затраты на обработку платежей и обмен документами. Данный вид переводов абсолютно безопасен и предоставляет компаниям сведения о состоянии их счетов и истории платежей, сообщает gorod55.ru.
Этими переводами уже успешно пользуются многие российские банки, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. В первых числах апреля B2B-переводы через СБП стали доступны клиентам Модульбанка.
Банк предоставляет доступ к этим переводам как ИП, так и юрлицам независимо от действующего тарифа. B2B СБП являются аналогом банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Единственное отличие, что они доступны постоянно и работают моментально.
Достаточно нескольких нажатий клавиш: контрагент создает ссылку или QR-код для оплаты, а предприниматель проходит по ссылке или сканирует полученный код, затем подтверждает платеж в личном кабинете своего банка.
По мнению директора по продуктам Модульбанка Евгении Васильевой, B2B-переводы через СБП стали серьезным шагом в развитии рынка.
«Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — отметила она.
Эксперты считают, что рынок банковских переводов в РФ продолжит развиваться с учетом экономической и политической ситуации, что потребует от финучреждений и дальше адаптироваться к новым обстоятельствам.