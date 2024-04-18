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Published Сегодня, 05:37

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В Перми мошенники обманывают жильцов квартир, предлагая купить фильтры для воды

Мошенники в Перми ходят по квартирам и разводят жильцов на деньги

18 апреля 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Перми мошенники обманывают жильцов квартир, предлагая купить фильтры для воды

Почему им не стоит доверять, рассказали в «Новогоре».

Во всех районах Перми начали орудовать мошенники, сообщают обеспокоенные жители в социальных сетях. Неизвестные носят спецодежду «СВ коммуникации» и навязывают пермякам покупку дорогостоящего оборудования. Злоумышленники говорят, что качество воды в централизованной системе водоснабжения якобы оставляет желать лучшего, и предлагают купить фильтр очистки воды. Доверчивые горожане в итоге покупают фильтр за более чем 20 тыс. рублей.

В ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков быть бдительными. Компания напоминает, что качественная вода подается независимо от сезона. По данным «Новогора», мониторинг проводится на всех этапах очистки ежедневно по 70 физико-химическим, 11 микробиологическим и одному гидробиологическому показателю. Проверяют качество воды и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Если вы столкнулись с проблемами водоснабжения, то следует обратиться в свою управляющую компанию. Она организует промывку водопроводных сетей в доме. Если проблема на решается, то обратитесь в «Новогор-Прикамье» по телефону 2100-680 или через сайт.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Мошенничество#Мошенники#Новогор-прикамье
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