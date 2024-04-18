Мошенники в Перми ходят по квартирам и разводят жильцов на деньги

Если вы столкнулись с проблемами водоснабжения, то следует обратиться в свою управляющую компанию. Она организует промывку водопроводных сетей в доме. Если проблема на решается, то обратитесь в «Новогор-Прикамье» по телефону 2100-680 или через сайт.