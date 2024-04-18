На пожаре в Кондратово погиб мужчина

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
В Кондратово Пермского округа на пожаре погиб мужчина. Подробности происшествия сообщают в краевом минтербезе.
Пожар произошел в среду, 17 апреля. Сообщение о том, что на ул. Шоссейная в деревне Кондратово горит дом, поступило спасателям в 2:10. К месту пожара, которому автоматически был присвоен повышенный ранг пожара 1 БИС, выехали пожарные. Общее количество привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожара составило шесть единицы техники и 22 человек личного состава.
На месте оказалось, что пожар возник в кирпичном жилом доме, который к моменту прибытия подразделений пожарной охраны был полностью охвачен огнем. Приблизительная площадь пожара составляла 40 квадратных метров.
Пожар был локализован в 2:46, ликвидирован в 3:10.
К сожалению, в результате пожара погиб мужчина, который был обнаружен боевым расчетом, проводившими разведку звеном газодымозащитной службы (ГДЗС).
В настоящее время обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.