properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

На пожаре в Кондратово погиб мужчина

На пожаре в Кондратово погиб мужчина

18 апреля 2024, 04:33
Фото: 1MI
Горел частный жилой дом.

В Кондратово Пермского округа на пожаре погиб мужчина. Подробности происшествия сообщают в краевом минтербезе.

Пожар произошел в среду, 17 апреля. Сообщение о том, что на ул. Шоссейная в деревне Кондратово горит дом, поступило спасателям в 2:10. К месту пожара, которому автоматически был присвоен повышенный ранг пожара 1 БИС, выехали пожарные. Общее количество привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожара составило шесть единицы техники и 22 человек личного состава.

На месте оказалось, что пожар возник в кирпичном жилом доме, который к моменту прибытия подразделений пожарной охраны был полностью охвачен огнем. Приблизительная площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

Пожар был локализован в 2:46, ликвидирован в 3:10.

К сожалению, в результате пожара погиб мужчина, который был обнаружен боевым расчетом, проводившими разведку звеном газодымозащитной службы (ГДЗС).

В настоящее время обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Читайте также:
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
#Происшествия#Пожар#Кондратово
Подпишитесь
Почему люди воруют? Большое интервью с Александром Белых — о миссии КСП и Перми
Сегодня, 02:00
Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»
Вчера, 16:33
В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека
Сегодня, 02:49
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 05:00
Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики
Сегодня, 03:18
«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»
Вчера, 07:20
"