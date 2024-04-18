На пожаре в Кондратово погиб мужчина

Пожар произошел в среду, 17 апреля. Сообщение о том, что на ул. Шоссейная в деревне Кондратово горит дом, поступило спасателям в 2:10. К месту пожара, которому автоматически был присвоен повышенный ранг пожара 1 БИС, выехали пожарные. Общее количество привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожара составило шесть единицы техники и 22 человек личного состава.