На СВО убили 43-летнего сержанта из Пермского края

Власти Чердынского округа рассказали о гибели сержанта из Пермского края Александра Микова. Чиновники не уточняют, когда был убит военнослужащий. Но в социальных сетях родственников пермяка можно найти уточнение, что его не стало 26 февраля 2024 года. Прощание с Миковым прошло утром 17 апреля. В соцсетях погибшего сказано, что ему было 43 года.