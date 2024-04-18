properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

На СВО убили 43-летнего сержанта Александра Микова из Пермского края

На СВО убили 43-летнего сержанта из Пермского края

18 апреля 2024, 03:03
Фото: vk.com/cherdyn_adm / 1MI

На СВО убили 43-летнего сержанта Александра Микова из Пермского края

Мужчину уже похоронили.

Власти Чердынского округа рассказали о гибели сержанта из Пермского края Александра Микова. Чиновники не уточняют, когда был убит военнослужащий. Но в социальных сетях родственников пермяка можно найти уточнение, что его не стало 26 февраля 2024 года. Прощание с Миковым прошло утром 17 апреля. В соцсетях погибшего сказано, что ему было 43 года.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших со стороны России или со стороны Украины неизвестно.

Читайте также:
Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»Остались два ребенка. На СВО убили 33-летнего жителя Пермского краяПермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Почему люди воруют? Большое интервью с Александром Белых — о миссии КСП и Перми
Сегодня, 02:00
Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»
Вчера, 16:33
В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека
Сегодня, 02:49
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 05:00
Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики
Сегодня, 03:18
«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»
Вчера, 07:20
"