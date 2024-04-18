Пермяк поджег чужую баню и уснул из-за обиды на жену

Задержанный рассказал, что напился, приехал к дому, где жила его жена с детьми. Он звонил и стучался в дверь, но ему никто не открыл — дома никого не было. Пермяк расстроился и пошел по улице. Возле одной из бань он достал зажигалку и поджег крышу бани.