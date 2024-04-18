Пермяк поджег чужую баню и уснул из-за обиды на жену

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Пермском крае осудили 28-летнего мужчину, который напился и поджог баню. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию в июне 2023 года обратились две женщины, которые рассказали, что неизвестный поджег деревянную баню, огонь перекинулся на соседнюю баню — они обе сгорели. Ущерб от пожара составил 190 тыс. рублей.
Задержанный рассказал, что напился, приехал к дому, где жила его жена с детьми. Он звонил и стучался в дверь, но ему никто не открыл — дома никого не было. Пермяк расстроился и пошел по улице. Возле одной из бань он достал зажигалку и поджег крышу бани.
После этого злоумышленник ушел в сторону леса, упал в лог и уснул. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.