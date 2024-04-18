Почему люди воруют? Большое интервью с Александром Белых — о миссии КСП и Перми

Либо это сотрудники контрольно-счетных органов направляют неполноценные, недоработанные материалы, либо они не доводят свою работу до логического конца. Если ты отправил материал, если вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но ты убежден в своей правоте, то нужно это обжаловать через прокуратуру, через суд и всё равно добиваться своей цели. Если люди этого не делают, значит, они поработали на «отвяжись». Они отправили, а там хоть трава не расти. Отчитались, что они такие хорошие, а полиция или следственный комитет не в состоянии что-то сделать. Вот с этим я сейчас разбираюсь. Пусть лучше будет 10 материалов, а не 170, но они будут качественные, полноценные и будут на результат.