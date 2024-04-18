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Прокуратура оспаривает приговор пермяку, осужденному за контрабанду архива

Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику, осужденному за контрабанду

18 апреля 2024, 09:15
Фото: properm.ru

Прокуратура оспаривает приговор пермяку, осужденному за контрабанду архива

Гособвинение просило для общественника реальный срок, но его приговорили к условному.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему члену «Пермского Мемориала»* Александру Чернышову. По данным Properm.ru, жалоба прокуратуры поступила в Индустриальный районный суд 17 апреля.

Ранее Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о вывозе архива «Пермского Мемориала». Гособвинение просило три года реального лишения свободы.

Документы должен был получить бывший глава организации Роберт Латыпов (иноагент). Сейчас он объявлен в розыск, рассказал Чернышов. Сам Чернышов сотрудничал со следствием, во время расследования уголовного дела он находился в СИЗО.

Следствие считает, что Латыпов и Чернышов договорились вывезти архив организации в Германию. Документы представляют культурную и историческую ценность.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

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#Суд#Пермь#Мемориал
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