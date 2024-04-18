Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику, осужденному за контрабанду

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Прокуратура обжаловала приговор бывшему члену «Пермского Мемориала»* Александру Чернышову. По данным Properm.ru, жалоба прокуратуры поступила в Индустриальный районный суд 17 апреля.
Ранее Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о вывозе архива «Пермского Мемориала». Гособвинение просило три года реального лишения свободы.
Документы должен был получить бывший глава организации Роберт Латыпов (иноагент). Сейчас он объявлен в розыск, рассказал Чернышов. Сам Чернышов сотрудничал со следствием, во время расследования уголовного дела он находился в СИЗО.
Следствие считает, что Латыпов и Чернышов договорились вывезти архив организации в Германию. Документы представляют культурную и историческую ценность.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.