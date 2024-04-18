Прокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вождения

В соответствии с законодательством в качестве одного из оснований прекращения действия права на управление транспортным средством является наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Так как у этих 18 пермяков имеется диагноз, связанный с употреблением алкоголя, наркотических либо психотропных веществ, который препятствует осуществлению водительской деятельности, прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованием прекращения такого права.