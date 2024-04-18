properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Прокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вождения

Прокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вождения

18 апреля 2024, 15:20
Фото: 1MI
Все они находятся на учете нарколога и имеют действующие водительские удостоверения.

Прокуратура Пермского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Выявлены ряд жителей округа, которые незаконно управляю автомобилями, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам сверки данных, представленных ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» и ГИБДД УМВД России по Перми, установлено 18 лиц, имеющих действующие водительские удостоверения и находящиеся под диспансерным наблюдением врача-нарколога.

В соответствии с законодательством в качестве одного из оснований прекращения действия права на управление транспортным средством является наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Так как у этих 18 пермяков имеется диагноз, связанный с употреблением алкоголя, наркотических либо психотропных веществ, который препятствует осуществлению водительской деятельности, прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованием прекращения такого права.

Иски находятся на рассмотрении в Пермском районном суде.

Читайте также:
Пермяк заплатит штраф за публикации в соцсетяхМэрию Перми оштрафовали за нарушения требований доступной среды на улицах МотовилихиВ суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке
#Происшествия#Суд#Пермь#Прокуратура#Водительские права#Наркологический диспансер#Наркология
Подпишитесь
Бывший глава Перми покидает краевое правительство
Сегодня, 14:37
В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами
Сегодня, 09:12
Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику, осужденному за контрабанду
Сегодня, 09:15
Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе
Сегодня, 08:49
В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах
Сегодня, 12:36
У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия
Сегодня, 07:33
"