Прокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вождения

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Прокуратура Пермского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Выявлены ряд жителей округа, которые незаконно управляю автомобилями, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам сверки данных, представленных ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» и ГИБДД УМВД России по Перми, установлено 18 лиц, имеющих действующие водительские удостоверения и находящиеся под диспансерным наблюдением врача-нарколога.
В соответствии с законодательством в качестве одного из оснований прекращения действия права на управление транспортным средством является наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Так как у этих 18 пермяков имеется диагноз, связанный с употреблением алкоголя, наркотических либо психотропных веществ, который препятствует осуществлению водительской деятельности, прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованием прекращения такого права.
Иски находятся на рассмотрении в Пермском районном суде.