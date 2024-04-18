Роспотребнадзор потребовал от пермских перевозчиков перестать нарушать закон

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Пермских перевозчиков, работающих на маршрутных такси, уличили в нарушении закона. Специалисты Роспотребнадзора отметили, перевозчики устанавливают разную стоимость оплаты проезда в зависимости от способа оплаты — это незаконно.
Например, в маршрутке №10 стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, при оплате наличными — 35 рублей. Это ограничивает право потребителя на выбор способа и формы оплаты услуги. Перевозчикам, которые допустили нарушения, объявили предостережения, чтобы они перестали нарушать закон.
Ранее подобное нарушение допускали и перевозчики, обслуживающие пермские автобусные маршруты. Однако сейчас разницы при оплате разными способами нет. С 15 апреля цена проезда в автобусах и трамваях составляет 37 рублей.