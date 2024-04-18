Роспотребнадзор потребовал от пермских перевозчиков перестать нарушать закон

Например, в маршрутке №10 стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, при оплате наличными — 35 рублей. Это ограничивает право потребителя на выбор способа и формы оплаты услуги. Перевозчикам, которые допустили нарушения, объявили предостережения, чтобы они перестали нарушать закон.