properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Роспотребнадзор потребовал от пермских перевозчиков перестать нарушать закон

Роспотребнадзор потребовал от пермских перевозчиков перестать нарушать закон

18 апреля 2024, 03:42
Фото: 1MI
В маршрутках разная стоимость проезда при оплате картой и наличными.

Пермских перевозчиков, работающих на маршрутных такси, уличили в нарушении закона. Специалисты Роспотребнадзора отметили, перевозчики устанавливают разную стоимость оплаты проезда в зависимости от способа оплаты — это незаконно.

Например, в маршрутке №10 стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 40 рублей, при оплате наличными — 35 рублей. Это ограничивает право потребителя на выбор способа и формы оплаты услуги. Перевозчикам, которые допустили нарушения, объявили предостережения, чтобы они перестали нарушать закон.

Ранее подобное нарушение допускали и перевозчики, обслуживающие пермские автобусные маршруты. Однако сейчас разницы при оплате разными способами нет. С 15 апреля цена проезда в автобусах и трамваях составляет 37 рублей.

Читайте также:
Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусовВ Перми вырастет стоимость проезда в общественном транспортеВ Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок
#Пермская езда#Пермь#Роспотребнадзор#Транспорт#Общественный транспорт
Подпишитесь
Почему люди воруют? Большое интервью с Александром Белых — о миссии КСП и Перми
Сегодня, 02:00
Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»
Вчера, 16:33
В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека
Сегодня, 02:49
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 05:00
Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики
Сегодня, 03:18
«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»
Вчера, 07:20
"