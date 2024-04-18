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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Российские сервисы начнут отключать авторизацию через Google и Apple ID

18 апреля 2024, 18:59
Пользователям российских сервисов начали приходить уведомления о том, что авторизация через Apple ID и Google будет запрещена. Такие сообщения разместили, например, платформа для электронных книг «Литрес» и игровая платформа VK Play.

Это связано с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», пишет RTVI.

«Литрес» уведомляет пользователей, что с 22 апреля 2024 года доступ к личному кабинету через Apple ID и Google будет закрыт. Если пользователь не добавит другие способы входа, то ему придется обращаться в службу поддержки для восстановления доступа.

VK Play также предупреждает о необходимости изменить способ входа на странице авторизации. Скоро платформа отключит возможность войти в личный кабинет через сервисы Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam. Вместо этого предлагается вход через Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Некоторые сервисы, например, Ozon, уже отключили возможность входа через Apple или Google ID в конце 2023 года. При этом, если аккаунт пользователя привязан к почте от Apple или Google, она остается действительной для входа.

Такие изменения связаны с новыми требованиями законов «Об информации» и «О связи», которые запрещают использование иностранных сервисов для регистрации и входа на российских сайтах и в приложениях. Ограничение было введено в соответствии с Федеральным законом №406 от 1 декабря 2023 года.

Пользователи смогут регистрироваться на российских сайтах с помощью номера телефона от российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или другой сервис, контролируемый российской стороной.

Изначально изменения должны были вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Затем было решено продлить переходный период до 1 января 2025 год для обеспечения стабильного функционирования платформ и удобства российских пользователей.

Кроме того, предусмотрено наказание для ресурсов, которые нарушат требования закона. Меры наказания будут разработаны после оценки правоприменительной практики, сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

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