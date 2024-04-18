Суд оставил в силе заочный арест экс-руководителя Пермского отделения «Мемориала»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сегодня, 18 апреля, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на заочный арест бывшего руководителя пермского отделения «Мемориала» (федеральная организация «Мемориал» внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе суда, решение оставлено без изменения.
Неделю назад Ленинский районный суд заочно избрал Латыпову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно было предъявлено обвинение в покушении на контрабанду культурных ценностей вместе с бывшим главой пермского Центра исторической памяти Александром Чернышовым.
Сейчас Роберт Латыпов находится не в России. Срок его ареста будет отчитываться с момента задержания при пересечении границы РФ или задержания правоохранительными органами иностранных государств. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес Латыпова в перечень иностранных агентов, также известно, что экс-председатель пермского отделения «Мемориала» находится в розыске.
Ранее Александра Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о вывозе архива «Пермского Мемориала». Гособвинение просило три года реального лишения свободы. Сейчас прокуратура обжалует приговор.