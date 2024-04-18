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Суд не стал отменять заочный арест экс-главы Пермского отделения «Мемориала»

Суд оставил в силе заочный арест экс-руководителя Пермского отделения «Мемориала»

18 апреля 2024, 12:58
Фото: properm.ru

Суд не стал отменять заочный арест экс-главы Пермского отделения «Мемориала»

Сейчас обвиняемый находится не в России.

Сегодня, 18 апреля, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на заочный арест бывшего руководителя пермского отделения «Мемориала» (федеральная организация «Мемориал» внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе суда, решение оставлено без изменения.

Неделю назад Ленинский районный суд заочно избрал Латыпову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно было предъявлено обвинение в покушении на контрабанду культурных ценностей вместе с бывшим главой пермского Центра исторической памяти Александром Чернышовым.

Сейчас Роберт Латыпов находится не в России. Срок его ареста будет отчитываться с момента задержания при пересечении границы РФ или задержания правоохранительными органами иностранных государств. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес Латыпова в перечень иностранных агентов, также известно, что экс-председатель пермского отделения «Мемориала» находится в розыске.

Ранее Александра Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о вывозе архива «Пермского Мемориала». Гособвинение просило три года реального лишения свободы. Сейчас прокуратура обжалует приговор.

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#Общество#Суд#Пермь#Мемориал
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