Суд оставил в силе заочный арест экс-руководителя Пермского отделения «Мемориала»

Сейчас Роберт Латыпов находится не в России. Срок его ареста будет отчитываться с момента задержания при пересечении границы РФ или задержания правоохранительными органами иностранных государств. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес Латыпова в перечень иностранных агентов, также известно, что экс-председатель пермского отделения «Мемориала» находится в розыске.