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Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

18 апреля 2024, 05:42
Фото: ideogram.ai
С недавних пор на территорию РФ начали залетать воздушные шары.

В Минобороны России рассказали об очередной украинской атаке по территории страны. В министерстве пояснили, что ночью над Белгородской областью сбили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «вампир», 16 БПЛА, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», а также два малоразмерных воздушных шара.

Кроме того, над Ростовской областью уничтожили три БПЛА, над Воронежской — один БПЛА и три воздушных шара. О разрушениях в Минобороны не сообщают.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над которой сбили больше всего воздушных целей, пострадал один человек. В поселке Разумное зафиксировано прямое попадание в частный дом, повреждена крыша, разрушена одна из стен. Женщина получила осколочное ранение левой стопы, ее госпитализировали, сообщает Newizv.ru.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Ракета#Беспилотники#Ракеты
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