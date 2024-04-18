Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Минобороны России рассказали об очередной украинской атаке по территории страны. В министерстве пояснили, что ночью над Белгородской областью сбили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «вампир», 16 БПЛА, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», а также два малоразмерных воздушных шара.
Кроме того, над Ростовской областью уничтожили три БПЛА, над Воронежской — один БПЛА и три воздушных шара. О разрушениях в Минобороны не сообщают.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над которой сбили больше всего воздушных целей, пострадал один человек. В поселке Разумное зафиксировано прямое попадание в частный дом, повреждена крыша, разрушена одна из стен. Женщина получила осколочное ранение левой стопы, ее госпитализировали, сообщает Newizv.ru.