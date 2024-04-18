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У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия

У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия

18 апреля 2024, 07:33
Фото: properm.ru
КСП Прикамья укрепляет сотрудничество с региональной прокуратурой.

В Контрольно-счетной палате (КСП) Прикамья утвердили основную миссию органа внешнего государственного финансового контроля. Об этом сообщил глава КСП Александр Белых в интервью с журналистом Properm.ru.

«Миссия Контрольно-счетной палаты Пермского края — содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития Пермского края и достойной жизни населения региона», — рассказал экс-прокурор Пермского края.

По словам Белых, расходное обязательство каждой структуры должно быть закреплено за определенным нормативным актом. Если деньги были потрачены не так, как было предусмотрено, то они должны быть возвращены в бюджет. Для того, улучшить процесс проверки пермских предпринимателей в целях пресечения правонарушений, КСП начало процедуру подписания новых соглашений с правоохранительными органами.

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#Пермский край#Бюджет#Белых#Александр белых#Ксп перми#Контрольно-счетная палата#Финансовый контроль
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