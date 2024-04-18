У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия

По словам Белых, расходное обязательство каждой структуры должно быть закреплено за определенным нормативным актом. Если деньги были потрачены не так, как было предусмотрено, то они должны быть возвращены в бюджет. Для того, улучшить процесс проверки пермских предпринимателей в целях пресечения правонарушений, КСП начало процедуру подписания новых соглашений с правоохранительными органами.