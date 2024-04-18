В филиале «Азот» названы лучшие аппаратчики

Конкурс проходил в течение месяца. Первый этап — теоретический: тестирование по охране труда и по курсу химической технологии. Второй — практический: с помощью VR-очков необходимо было запустить, остановить и вывести в ремонт насосное оборудование. Третий — решение технологических задач.