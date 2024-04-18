В филиале «Азот» названы лучшие аппаратчики

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Конкурс проходил в течение месяца. Первый этап — теоретический: тестирование по охране труда и по курсу химической технологии. Второй — практический: с помощью VR-очков необходимо было запустить, остановить и вывести в ремонт насосное оборудование. Третий — решение технологических задач.
Первое место завоевал Дмитрий Крайнев, аппаратчик производства мочевины цеха карбамида, второе — Максим Елькин, аппаратчик концентрирования кислот цеха крепкой азотной кислоты, третьей стала Ульяна Белкина, аппаратчик очистки сточных вод цеха очистки стоков.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
„Конкурсы профессионального мастерства играют важную роль в развитии персонала, повышении квалификации и престижа профессий. Они способствуют обмену опытом, знаниями и лучшими практиками между участниками, стимулируют их к саморазвитию и самосовершенствованию, а также выявляют лучших среди профессионалов“.
Победители конкурса, помимо дипломов и памятных подарков, получат денежные премии и возможность присвоения профессионального уровня.
Конкурсы профессионального мастерства проводятся в «Азоте» ежегодно. Выбор лучших проходит среди слесарей-ремонтников, операторов дистанционного пульта управления в химическом производстве, лаборантов химического анализа, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике и др.