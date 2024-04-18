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В краевом парламенте прошло юбилейное заседание

В краевом парламенте прошло юбилейное заседание

18 апреля 2024, 08:10
Спикер ЗС Валерий Сухих назвал историю краевого парламента летописью служения жителям Прикамья.

Апрельское заседание ЗС Пермского края началось с торжественной части, посвященной 30-летию Заксобрания. Первое заседание ЗС пермской области первого созыва прошло в апреле 1994 года.

Юбилейное заседание посетили сенаторы Совфеда РФ, депутаты Госдумы, руководители региональных управлений федеральных ведомств и силовых структур, представители органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления региона.

Председатель ЗС Пермского края Валерий Сухих в своем выступлении, посвященном 30-летней истории парламента, уделил особое внимание жителям региона.

«История краевого парламента — это летопись служения жителям региона, это решения, призванные отвечать вызовам времени и формировать законодательную базу, необходимую для развития Прикамья. На всех этапах истории регионального парламентаризма главным ориентиром депутатской деятельности были интересы избирателей», — подчеркнул Валерий Сухих.

Спикер ЗС назвал краевой парламент кузницей кадров, так как из рядов региональных депутатов вышли многие государственные деятели.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что парламент был и остается в центре принятия важных решений на пользу региона и его жителей.

«Уверен, что накопленный 30-летний опыт станет основой для успешного решения новых задач, которые стоят перед регионом, а наше эффективное сотрудничество позволит и дальше успешно развивать родной Пермский край», — отметил Махонин.

Среди достижений Валерий Сухих отметил цифровизацию законотворческого процесса. А также напомнил о необходимости продолжения развития молодежного парламентского движения в Прикамье.

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