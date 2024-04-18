В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах

Запуск особо больших автобусов планируется на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и количеством рейсов и будет возможен при заключении новых контрактов с перевозчиками. Нововведение позволит увеличить провозную способность маршрутов, что напрямую влияет на комфорт поездки. Так, на автобусном маршруте №1 провозная способность увеличится на 4%, на маршруте №14 на 14%, на маршруте №15 на 20%, на маршруте №27 на 6%, на маршруте №50 на 17%, на маршруте №53 на 35%, посчитали в дептрансе.