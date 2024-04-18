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В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах

В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах

18 апреля 2024, 12:36
Фото: департамент транспорта Перми
В городе проверили возможность автобусов особо большого класса обслуживать перевозки.

Городским департаментом транспорта совместно с перевозчиком ООО «РТ Лайн» было проведено обследование маршрутов на которых планируется запуск автобусов особо большого класса. В ходе тестового пробега автобус МАЗ-105 проехал более 100 километров по Перми, сообщают в администрации города.

В частности, были исследованы районы и микрорайоны Юбилейный, Парковый, в том числе Заостровка, Садовый, Орджоникидзевский, Гайва и Крохалева. Также заезды были совершены на станцию Пермь-2, улицу Мильчакова и площадь Дружбы.

Запуск особо больших автобусов планируется на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и количеством рейсов и будет возможен при заключении новых контрактов с перевозчиками. Нововведение позволит увеличить провозную способность маршрутов, что напрямую влияет на комфорт поездки. Так, на автобусном маршруте №1 провозная способность увеличится на 4%, на маршруте №14 на 14%, на маршруте №15 на 20%, на маршруте №27 на 6%, на маршруте №50 на 17%, на маршруте №53 на 35%, посчитали в дептрансе.

Тестовая поездка на МАЗ-105 показала, что возможность безопасного проезда участков есть не на всех участках. Так, ряд проблем возник в Орджоникидзевском районе и на улице Мильчакова. Перечень маршрутов для запуска таких автобусов был сформирован с учётом ограничений улично-дорожной сети. Сейчас специалисты департамента транспорта ведут переговоры с производителями автобусов о более длительной тестовой эксплуатации автобусов особого большого класса.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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