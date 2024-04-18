В Перми нашли погибшим участника СВО, пропавшего после встречи с друзьями

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Перми завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова, который ранее был на СВО. Мужчина исчез в ночь на 21 января. В тот день пермяк отдыхал со знакомыми в одной из квартир, потом компания поехала в клуб «Доски», а позже — вновь на квартиру. После посиделок с друзьями мужчина отправился домой, куда так и не попал.
По данным 59.RU, мужчина ранее участвовал в специальной военной операции. После возвращения в Пермь он устроился работать на завод.
15 апреля пермские волонтеры сообщили, что Носкова нашли погибшим. Подробностей поисковики не сообщили.
UPD: в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили Properm.ru, что смерть не носит криминальный характер.