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В Перми нашли погибшим участника СВО, пропавшего после встречи с друзьями

В Перми нашли погибшим участника СВО, пропавшего после встречи с друзьями

18 апреля 2024, 06:38
Фото: Properm.ru / vk.com/lizaalert_perm
Мужчина ушел от друзей, но не добрался до дома.

В Перми завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова, который ранее был на СВО. Мужчина исчез в ночь на 21 января. В тот день пермяк отдыхал со знакомыми в одной из квартир, потом компания поехала в клуб «Доски», а позже — вновь на квартиру. После посиделок с друзьями мужчина отправился домой, куда так и не попал.

По данным 59.RU, мужчина ранее участвовал в специальной военной операции. После возвращения в Пермь он устроился работать на завод.

15 апреля пермские волонтеры сообщили, что Носкова нашли погибшим. Подробностей поисковики не сообщили.

UPD: в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили Properm.ru, что смерть не носит криминальный характер.

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#Пермь#Пропал человек
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