В Перми нашли погибшим участника СВО, пропавшего после встречи с друзьями

В Перми завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова, который ранее был на СВО. Мужчина исчез в ночь на 21 января. В тот день пермяк отдыхал со знакомыми в одной из квартир, потом компания поехала в клуб «Доски», а позже — вновь на квартиру. После посиделок с друзьями мужчина отправился домой, куда так и не попал.