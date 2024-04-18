В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Перми на «Разгуляе» откроется кафе «Вкус места». Заведение будет совмещать в себе как и туристическую, так и гастрономическую концепции. Об этом этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на создателей проекта.
Кафе разместится на улице Ленина, 9. Изначально проект был задуман как туристическая локация с интерактивной составляющей. «Мы будем проводить иммерсивные ужины, где каждый житель и гость города сможет погрузиться в атмосферу Перми через вкус и аромат местных продуктов, будут и мастер-классы, связанные с нашим городом», — рассказали создатели нового заведения.
Гостей «Вкуса места» окружит необычный декор, вдохновленный творчеством крестьян территории Прикамья. Сами детали интерьера будут рассказывать о разных событиях и людях региона.
Работает над проектом VL travel.