В Перми озвучены будущие изменения маршрутной сети общественного транспорта

Увеличение количества рейсов планируется на наиболее загруженных маршрутах №7, 19, 51 и 59, что позволит увеличить провозную способность на ряде маршрутов до 30-60%. В Свердловском районе планируется запуск маршрута №74 по новому участку улицы Крисанова и кратчайшему пути по улице Чкалова. Планируется также объединение маршрутов №19 и №30, а также маршрутов №5 и 25. Также запланирована организация нового внутрирайонного маршрута №31 вместо маршрутных такси 4т и 11т. Работу нового маршрута планируется организовать по регулируемому тарифу с жесткими требованиями к перевозчику и возможностью использования проездных.