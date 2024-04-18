В Перми озвучены будущие изменения маршрутной сети общественного транспорта

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Перми продолжают прорабатывать корректировки маршрутной сети. 18 апреля на заседании рабочей группы были представлены возможные изменения в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, сообщают в мэрии.
Вот ряд изменений, которые планируется в 2025 году при заключении новых контрактов.
Увеличение количества рейсов планируется на наиболее загруженных маршрутах №7, 19, 51 и 59, что позволит увеличить провозную способность на ряде маршрутов до 30-60%. В Свердловском районе планируется запуск маршрута №74 по новому участку улицы Крисанова и кратчайшему пути по улице Чкалова. Планируется также объединение маршрутов №19 и №30, а также маршрутов №5 и 25. Также запланирована организация нового внутрирайонного маршрута №31 вместо маршрутных такси 4т и 11т. Работу нового маршрута планируется организовать по регулируемому тарифу с жесткими требованиями к перевозчику и возможностью использования проездных.
В Орджоникидзевском районе планируется организовать заезд маршрута №22 на Банную гору взамен маршрута №23. Движение маршрута №48 предлагается организовать по кольцу через микрорайоны Январский и Энергетик вместо маршрута №21. Работу маршрута №73 планируется сделать без совершения отстоя в микрорайон Январский, заезд при этом будет сохранен.
В Мотовилихинском маршрут №4 сохранит путь следования по улице Чкалова после реконструкции Карпинского, что позволит создать новую связь микрорайона Садовый с ДК «Солдатова». Автобус №13 планируется продлить до улицы Ушинского, а маршрут №67 запустить по улице Пушкина. Объединение маршрутов №68 и №10 позволит организовать новую транспортную связь микрорайона Садовый с шоссе Космонавтов.
После строительства дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят» (ТР-53) планируется изменить ряд маршрутов: автобусный маршрут №11 может быть продлен до микрорайона Висим, автобус №33 — до проспекта Ивинский, №81 — через ряд улиц в ЖК «Погода».
После реконструкции улиц в Индустриальном районе, маршрут №13 планируется продлить до микрорайона Садовый. Кроме того, после ремонта улицы Кирпичной и строительства тротуара на участке, планируется запустить новый кольцевой маршрут, который соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2 и площадь Восстания. Движение автобусного маршрута №36 при этом будет сохранено и усилено в микрорайоне Вышка-2.