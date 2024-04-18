properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Перми озвучены будущие изменения маршрутной сети общественного транспорта

В Перми озвучены будущие изменения маршрутной сети общественного транспорта

18 апреля 2024, 12:51
Фото: properm.ru
В Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города ряд маршрутов объединят и запустят несколько новых.

В Перми продолжают прорабатывать корректировки маршрутной сети. 18 апреля на заседании рабочей группы были представлены возможные изменения в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, сообщают в мэрии.

Вот ряд изменений, которые планируется в 2025 году при заключении новых контрактов.

Увеличение количества рейсов планируется на наиболее загруженных маршрутах №7, 19, 51 и 59, что позволит увеличить провозную способность на ряде маршрутов до 30-60%. В Свердловском районе планируется запуск маршрута №74 по новому участку улицы Крисанова и кратчайшему пути по улице Чкалова. Планируется также объединение маршрутов №19 и №30, а также маршрутов №5 и 25. Также запланирована организация нового внутрирайонного маршрута №31 вместо маршрутных такси 4т и 11т. Работу нового маршрута планируется организовать по регулируемому тарифу с жесткими требованиями к перевозчику и возможностью использования проездных.

В Орджоникидзевском районе планируется организовать заезд маршрута №22 на Банную гору взамен маршрута №23. Движение маршрута №48 предлагается организовать по кольцу через микрорайоны Январский и Энергетик вместо маршрута №21. Работу маршрута №73 планируется сделать без совершения отстоя в микрорайон Январский, заезд при этом будет сохранен.

В Мотовилихинском маршрут №4 сохранит путь следования по улице Чкалова после реконструкции Карпинского, что позволит создать новую связь микрорайона Садовый с ДК «Солдатова». Автобус №13 планируется продлить до улицы Ушинского, а маршрут №67 запустить по улице Пушкина. Объединение маршрутов №68 и №10 позволит организовать новую транспортную связь микрорайона Садовый с шоссе Космонавтов.

После строительства дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят» (ТР-53) планируется изменить ряд маршрутов: автобусный маршрут №11 может быть продлен до микрорайона Висим, автобус №33 — до проспекта Ивинский, №81 — через ряд улиц в ЖК «Погода».

После реконструкции улиц в Индустриальном районе, маршрут №13 планируется продлить до микрорайона Садовый. Кроме того, после ремонта улицы Кирпичной и строительства тротуара на участке, планируется запустить новый кольцевой маршрут, который соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2 и площадь Восстания. Движение автобусного маршрута №36 при этом будет сохранено и усилено в микрорайоне Вышка-2.

Читайте также:
В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутахВ Перми продлят трамвайные маршруты и пустят автобусы большого классаС пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следования
#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
Подпишитесь
В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах
Сегодня, 12:36
В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами
Сегодня, 09:12
Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику, осужденному за контрабанду
Сегодня, 09:15
Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе
Сегодня, 08:49
Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек Перми
Сегодня, 12:10
У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия
Сегодня, 07:33
"