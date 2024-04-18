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Published Сегодня, 07:55

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В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины

В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины

18 апреля 2024, 07:55
Фото: ideogram.ai
Пермяк уехал на рыбалку, но обратно уже не вернулся.

В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины. По данным краевого Минтербеза, утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского округа поступило сообщение о том, что нашли мужчину, который 16 апреля уехал на рыбалку. Тело достали из воды и отдали полицейским.

Ранее волонтеры сообщали, что в Перми идут поиски 51-летнего Сергея Блока. Он вечером 14 апреля поехал на рыбалку, но не вернулся — его лодка перевернулась.

В Прикамье с 15 апреля начался весенний нерест на реках, озерах и прудах. Вылов рыбы в пределах нерестовых участков строго запрещен. За это предусмотрен штраф.

#Пермь#Пропал человек#Рыбалка
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