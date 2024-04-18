В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины. По данным краевого Минтербеза, утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского округа поступило сообщение о том, что нашли мужчину, который 16 апреля уехал на рыбалку. Тело достали из воды и отдали полицейским.