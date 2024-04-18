Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины. По данным краевого Минтербеза, утром 17 апреля от диспетчера ЕДДС Нытвенского округа поступило сообщение о том, что нашли мужчину, который 16 апреля уехал на рыбалку. Тело достали из воды и отдали полицейским.
Ранее волонтеры сообщали, что в Перми идут поиски 51-летнего Сергея Блока. Он вечером 14 апреля поехал на рыбалку, но не вернулся — его лодка перевернулась.
В Прикамье с 15 апреля начался весенний нерест на реках, озерах и прудах. Вылов рыбы в пределах нерестовых участков строго запрещен. За это предусмотрен штраф.