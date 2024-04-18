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В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека

В Пермском крае нашли первого зараженного клеща, напавшего на человека

18 апреля 2024, 02:49
Фото: ideogram.ai
Клещ был переносчиком опасной бактерии.

В Пермском крае зафиксировали первый в 2024 году случай присасывания зараженного клеща. По данным краевой больницы имени Вагнера, жительница Березников принесла клеща, который присосался к ней в городе. Исследование в лаборатории показало, что он заражен бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма. Женщину отправили на лечение.

За прошлый год в Прикамье было зафиксировано 16 тыс. укусов клещей — это в два раза выше среднего показателя по стране.

Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи
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