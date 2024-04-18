В Пермском крае за долги газа могут лишиться 40 тысяч человек

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Пермском крае долги за газ имеют более 41 тыс. человек. В компании «Газпром межрегионгаз Пермь» пригрозили, что после окончания отопительного сезона у них появится право отключить газ у должников. В ближайшее время должникам, которым это грозит, будут направлены уведомления.
В компании отмечают, что количество неплательщиков снижается каждый год. Однако есть и должники, на которых невозможно действовать иначе, чем отключать от газа. Восстановить газ можно будет только после полной оплаты задолженности, а также работ по подключению.
Газ отключают в том случае, если задолженность копится более двух месяцев. После этого потребителям направляют уведомления о возможном отключении газа.