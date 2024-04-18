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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Пермском крае за долги газа могут лишиться 40 тысяч человек

В Пермском крае за долги газа могут лишиться 40 тысяч человек

18 апреля 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Перед отключением клиентам дадут время на погашение долгов.

В Пермском крае долги за газ имеют более 41 тыс. человек. В компании «Газпром межрегионгаз Пермь» пригрозили, что после окончания отопительного сезона у них появится право отключить газ у должников. В ближайшее время должникам, которым это грозит, будут направлены уведомления.

В компании отмечают, что количество неплательщиков снижается каждый год. Однако есть и должники, на которых невозможно действовать иначе, чем отключать от газа. Восстановить газ можно будет только после полной оплаты задолженности, а также работ по подключению.

Газ отключают в том случае, если задолженность копится более двух месяцев. После этого потребителям направляют уведомления о возможном отключении газа.

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#Коммунальный рай#Долги#Пермь#Газ
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