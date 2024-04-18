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Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Летом 2024 года в пермском ТРК «Семья» откроется новый ресторан быстрого питания

В пермском ТРК «Семья» откроется еще один ресторан быстрого питания

18 апреля 2024, 09:35
Фото: properm.ru

Летом 2024 года в пермском ТРК «Семья» откроется новый ресторан быстрого питания

Заведение общественного питания займет часть бывшей игровой зоны.

В ТРК «Семья» может открыться новый ресторан быстрого питания. Об этом сообщил ИА «Текст». Площадка для будущего заведения разместится на третьем этаже здания.

Ресторан будет занимать часть бывшей игровой зоны, которая расширится на 450 кв. м. за счет бывшего фойе кинотеатра. Предварительно, в заведении будет установлено 25-30 посадочных мест. На данный момент администрация торгово-развлекательного комплекса ведет переговоры с одной из крупный сетей по размещению нового ресторана.

Работа по ремонту и подготовке площадке должна завершиться летом этого года.

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#Пермь#Трк семья#Общественное питание#Лето#Переговоры#Ресторан быстрого питания#Кинотеатр#Игровая зона
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