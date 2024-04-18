В пермском ТРК «Семья» откроется еще один ресторан быстрого питания

Ресторан будет занимать часть бывшей игровой зоны, которая расширится на 450 кв. м. за счет бывшего фойе кинотеатра. Предварительно, в заведении будет установлено 25-30 посадочных мест. На данный момент администрация торгово-развлекательного комплекса ведет переговоры с одной из крупный сетей по размещению нового ресторана.