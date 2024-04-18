В пермском ТРК «Семья» откроется еще один ресторан быстрого питания

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В ТРК «Семья» может открыться новый ресторан быстрого питания. Об этом сообщил ИА «Текст». Площадка для будущего заведения разместится на третьем этаже здания.
Ресторан будет занимать часть бывшей игровой зоны, которая расширится на 450 кв. м. за счет бывшего фойе кинотеатра. Предварительно, в заведении будет установлено 25-30 посадочных мест. На данный момент администрация торгово-развлекательного комплекса ведет переговоры с одной из крупный сетей по размещению нового ресторана.
Работа по ремонту и подготовке площадке должна завершиться летом этого года.