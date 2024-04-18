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Умный дрон-камикадзе запатентовали в России

В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует

18 апреля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney

Умный дрон-камикадзе запатентовали в России

Разработка может применяться как в паре с самолетом, так и сама по себе.

Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала беспилотный летательный аппарат — барражирующий боеприпас воздушного старта для самолетов фронтовой авиации. Новый БПЛА предназначен для однократного применения и запускается со штатных авиационных катапультных устройств типа АКУ-58 с внешних точек подвески, а также с универсальных внутрифюзеляжных катапультных устройств типа УВКУ-50 с внутренних точек подвески, сообщает «Российская газета».

Дрон-камикадзе оснащен силовой установкой — одним турбореактивным двигателем, обеспечивающим полет на высоте от 0 до 8 км и скорости от 0,11 до 0,6 Маха (один Мах равен приблизительно 0,350 км в секунду). У новой разработки ОАК есть бортовая интеллектуальная система поиска и наведения на базе обученных нейросетей, а также установлена оптическая система в виде обычной камеры или камеры в инфракрасном диапазоне.

Новый беспилотник ищет цель по заданному маршруту или выстраивает маршрут самостоятельно. Данные с камеры передаются на мобильный наземный пункт управления. Самолет-носитель не входит в зону действия систем противовоздушной обороны противника.

Кроме того, в патенте ОАК есть сведения о типах боевых частей, расположенных внутри дрона, — это фугасные, осколочно-фугасные, осколочно-фугасные зажигательные и кумулятивные. Новый БПЛА может атаковать и бронированные, и небронированные цели противника.

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#Общество#Дроны#Оак#Разработка#Беспилотники#Патент
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