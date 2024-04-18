В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала беспилотный летательный аппарат — барражирующий боеприпас воздушного старта для самолетов фронтовой авиации. Новый БПЛА предназначен для однократного применения и запускается со штатных авиационных катапультных устройств типа АКУ-58 с внешних точек подвески, а также с универсальных внутрифюзеляжных катапультных устройств типа УВКУ-50 с внутренних точек подвески, сообщает «Российская газета».
Дрон-камикадзе оснащен силовой установкой — одним турбореактивным двигателем, обеспечивающим полет на высоте от 0 до 8 км и скорости от 0,11 до 0,6 Маха (один Мах равен приблизительно 0,350 км в секунду). У новой разработки ОАК есть бортовая интеллектуальная система поиска и наведения на базе обученных нейросетей, а также установлена оптическая система в виде обычной камеры или камеры в инфракрасном диапазоне.
Новый беспилотник ищет цель по заданному маршруту или выстраивает маршрут самостоятельно. Данные с камеры передаются на мобильный наземный пункт управления. Самолет-носитель не входит в зону действия систем противовоздушной обороны противника.
Кроме того, в патенте ОАК есть сведения о типах боевых частей, расположенных внутри дрона, — это фугасные, осколочно-фугасные, осколочно-фугасные зажигательные и кумулятивные. Новый БПЛА может атаковать и бронированные, и небронированные цели противника.