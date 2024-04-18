В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует

Дрон-камикадзе оснащен силовой установкой — одним турбореактивным двигателем, обеспечивающим полет на высоте от 0 до 8 км и скорости от 0,11 до 0,6 Маха (один Мах равен приблизительно 0,350 км в секунду). У новой разработки ОАК есть бортовая интеллектуальная система поиска и наведения на базе обученных нейросетей, а также установлена оптическая система в виде обычной камеры или камеры в инфракрасном диапазоне.