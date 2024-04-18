Валерий Сухих: Награждение почетным знаком — это признание заслуг детей

Кроме этого, проектом закона расширяется перечень номинаций, по которым присуждается знак отличия. Его предлагается дополнить номинацией «патриотика». Таким образом, знак отличия можно будет получить по пяти направлениям, среди которых также — «общественная деятельность», «культура и искусство», «физическая культура и спорт» и «интеллект». Документом предусмотрено, что обучающиеся награждаются знаком отличия только один раз по одной номинации.