Власти Москвы совместно со Сбером помогут преподавателям повысить цифровые навыки

По словам Германа Грефа, Сбер тесно сотрудничает с мэрией Москвы. Один из успешных совместных проектов — «Школа 21». Данная платформа работает на основе технологий, созданных компанией, и ни от кого не зависит. Проект развивается, школы открываются по всей стране, есть планы по развитию его в других странах. За все время работы «Школы 21» ее выпускниками стали тысячи студентов, которые готовы к жизни в новых реалиях.