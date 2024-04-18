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Published Сегодня, 14:23

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Updated Сегодня, 14:23

Власти Москвы совместно со Сбером помогут преподавателям повысить цифровые навыки

Власти Москвы совместно со Сбером помогут преподавателям повысить цифровые навыки

18 апреля 2024, 14:23
Соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин.

Стороны объявили о старте программы обучения преподавателей столичных колледжей на базе школы цифровых технологий Сбера «Школа 21».

Как пишет rg.ru, программа разработана с целью расширить знания педагогов в области применения искусственного интеллекта через практические занятия. Предполагается, что полученные знания они смогут применять в педагогической деятельности, а также при разработке материалов по применению AI в сфере профессионального образования.

По словам Германа Грефа, Сбер тесно сотрудничает с мэрией Москвы. Один из успешных совместных проектов — «Школа 21». Данная платформа работает на основе технологий, созданных компанией, и ни от кого не зависит. Проект развивается, школы открываются по всей стране, есть планы по развитию его в других странах. За все время работы «Школы 21» ее выпускниками стали тысячи студентов, которые готовы к жизни в новых реалиях.

«И дальше мы ставим перед собой задачу помочь людям жить в комфорте с новыми технологиями. Поэтому вкладывайте в детей самое важное понимание — отсутствие страха перед будущим и перед технологиями», — добавил Греф.

В рамках первого этапа 200 педагогов из московских колледжей, занимающихся обучением специалистов для ИТ-отрасли, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21». Первые 100 участников уже завершают программу по искусственному интеллекту.

Как рассказал столичный градоначальник, Москва всегда была лидером по многим направлениям: применение искусственного интеллекта, цифровизация в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Собянин добавил, что заключенное соглашение даст еще более мощный толчок к сотрудничеству со Сбером, который является не просто финансовой корпорацией, а ведущим игроком в сфере развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что банк делает в самых различных отраслях, вызывает уважение. Более того, проект «Школа 21» отличается от обычных курсов повышения квалификации, заключил он.

#Общество
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