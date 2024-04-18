Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
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Updated Сегодня, 07:28
Вчера, 17 апреля, ООО «Пермь-Арена» объявило о начале торгов на выполнению работ по строительству объекта «Многофункциональная спортивная арена в городе Перми». Начальная цена контракта составила 19 млрд 437 млн. кв. м. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 9:00 3 мая. Возведен объект будет в Дзержинском районе Перми, на улице Локомотивная. Начаться работы должны на следующий день после заключения договора, завершиться — не позднее 1200 календарных дней после его подписания. Документ будет подписан Генеральным директором АО «ФРПК» Юрием Аликиным, управляющей организации ООО «Пермь-Арена»
Общая площадь объекта составит не менее 75 тыс. кв. м., 8 тыс. кв. м. из которых — подземная. Строительный объем арены — 75 тыс кв. м., площадь застройки — 23 тыс. кв. м. Количество этажей в центре составит не менее шести. Здание будет рассчитано на 10,5 тыс. мест. При этом количество мест на ледовой арене — 10 тыс., а на тренировочной — 500 мест. Отмечается, что в подземная автостоянка вместит в себя не менее 33 машиномест. Высота сооружения составит около 41,5 м.
Напомним, что летом прошлого года в Фонде развития Пермского края (ФРПК) сообщили, ООО «Пермь-Арена» определит подрядчика без проведения процедуры торгов. При этом до этого была предпринята попытка конкурентной закупки с начальной ценой контракта в 17 млрд рублей. Закупка была признана несостоявшейся из-за того, что не было подано ни одной заявки. В декабре прошлого года также был проведен аукцион (цена контракта составила 19,4 млрд рублей), однако исполнитель объекта до сих пор не найден.