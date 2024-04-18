Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей

Напомним, что летом прошлого года в Фонде развития Пермского края (ФРПК) сообщили, ООО «Пермь-Арена» определит подрядчика без проведения процедуры торгов. При этом до этого была предпринята попытка конкурентной закупки с начальной ценой контракта в 17 млрд рублей. Закупка была признана несостоявшейся из-за того, что не было подано ни одной заявки. В декабре прошлого года также был проведен аукцион (цена контракта составила 19,4 млрд рублей), однако исполнитель объекта до сих пор не найден.