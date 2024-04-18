Выбираем электросамокат для езды в городе

При выборе электросамоката для городских прогулок рекомендуется обратить внимание на максимальную скорость движения. Оптимальной для взрослых является модель, развивающая скорость до 40 км/ч. Для подростков достаточно 20 км/ч, а для детей — 12 км/ч. Ёмкость аккумулятора также важна, особенно если планируется продолжительное использование самоката. Грузоподъемность должна соответствовать весу катящегося. При этом есть модели, в основном дорогие, которые могут двигаться со скоростью до 100 километров в час.