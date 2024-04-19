Аналитики рассказали, в каких сферах в Прикамье проще всего найти работу

Проще всего в марте в Прикамье было устроиться врачом — на одну вакансию пришлось 0,7 резюме, для сравнения, в феврале было 0,6. Кроме того, низкий уровень конкуренции наблюдается в профессии дворника — 0,8 резюме, месяцем ранее 0,9. Также теоретически проще устроиться токарем — одно резюме на одно предложение работодателей, уровень конкуренции остался прежним.