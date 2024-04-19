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Published Сегодня, 05:51

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Updated Сегодня, 05:53

Кем проще устроиться на работу в Пермском крае этой весной

Аналитики рассказали, в каких сферах в Прикамье проще всего найти работу

19 апреля 2024, 05:51
Фото: ideogram.ai

Кем проще устроиться на работу в Пермском крае этой весной

В целом, конкуренция в регионе стала умеренной.

Стало известно, по каким специальностям на рынке труда в Пермском крае наблюдается низкая конкуренция. Результаты исследования в марте 2024 года опубликовал крупный сервис по поиску работы hh.ru.

В целом конкуренция в регионе находится на уровне 3,4 резюме на одну вакансию, то есть, является умеренной. По некоторым предложениям этот показатель значительно ниже, отмечают аналитики.

Проще всего в марте в Прикамье было устроиться врачом — на одну вакансию пришлось 0,7 резюме, для сравнения, в феврале было 0,6. Кроме того, низкий уровень конкуренции наблюдается в профессии дворника — 0,8 резюме, месяцем ранее 0,9. Также теоретически проще устроиться токарем — одно резюме на одно предложение работодателей, уровень конкуренции остался прежним.

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#Работа#Общество#Пермь#Статистика#Вакансии
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