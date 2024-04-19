Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в трех частных домах были выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены четыре склада, в одном из них случился пожар, выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Вдобавок, повреждены 11 автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщает.