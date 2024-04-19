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Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня

Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено

19 апреля 2024, 04:34
Фото: ideogram.ai

Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня

О пострадавших власти не сообщают.

Над Белгородской областью ночью было сбито 25 снарядов и три БПЛА. По данным Минобороны, область атаковали с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Кроме того, сбито три оперативно-тактических ракеты «Атакмс» над акваторией Черного моря. Местные жители ночью слышали взрывы, пишет Newizv.ru.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в трех частных домах были выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены четыре склада, в одном из них случился пожар, выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Вдобавок, повреждены 11 автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщает.

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