Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Над Белгородской областью ночью было сбито 25 снарядов и три БПЛА. По данным Минобороны, область атаковали с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Кроме того, сбито три оперативно-тактических ракеты «Атакмс» над акваторией Черного моря. Местные жители ночью слышали взрывы, пишет Newizv.ru.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в трех частных домах были выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены четыре склада, в одном из них случился пожар, выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. Вдобавок, повреждены 11 автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщает.