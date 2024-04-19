Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:06
Все крупные водохранилища, образованные гидроэлектростанциями, работают согласно Правилам использования водных ресурсов. Водохранилища создаются и работают не только в интересах гидроэнергетики, но и в интересах многих других отраслей хозяйства. Это и судоходство, и водоснабжение городов и промышленных предприятий, и рыболовство, а также рекреация.
Камское и Воткинское водохранилища — это составная часть (Камская ветка) Волго–Камского каскада гидроэлектростанций. Так, работа Камской ГЭС тесно увязана с работой всего каскада. Расчет пропуска объема весеннего половодья на основании прогноза Росгидромета проводится для всего каскада и составляется посуточный график наполнения — сработки водохранилища. График постоянно корректируется в зависимости от уточнения прогноза Росгидромета.
Объем весеннего половодья — среднемноголетнее значение. Приток к створу Камской ГЭС составляет около 30 куб. км, свободная аккумулирующая емкость Камского водохранилища — 9,2 куб. км. Превышение составляет в этом случае более чем в три раза, и чтобы пропустить весь этот объем притока в режиме безопасном для нижележащих территорий и населенных пунктов, проводится обязательная предполоводная сработка водохранилища.
На сегодняшний день принято решение об увеличении сбросных расходов с Камского гидроузла больше чем в два раза с 1200 куб. м / сек до 3200 куб. м / сек именно из-за уточнения гидрометеорологического прогноза. Сейчас в Камском и Воткинском водохранилищах идет процесс наполнения. Свободная емкость Камского водохранилища составляет 7,6 км.
Все идет в плановом режиме. При работе водохранилищ в таком режиме опасности подтопления нет. Но следует учесть, что пик паводка на Камском водохранилище еще не подошел, значит будет как увеличение притока, так и увеличение сброса воды.
Прогноз на весенний паводок 2024 года достаточно спокойный, в пределах среднемноголетних значений. Если допустить, что Камское водохранилище не подготовит свободную емкость и будет пропускать паводок в наполненном режиме, то для того, чтобы не превысить уровень воды и перелив через гребень плотины, Камская ГЭС будет сбрасывать воду в транзитном режиме (приток равен сбросу). В таком случае будут затоплены нижележащие территории.
По прогнозу может подтопить территории в бассейне рек Кува и Иньва, на северо-западе Пермского края. По территориям ниже створа Камской ГЭС подтоплений не прогнозируется.
Арт-объект «Счастье не за горами» возможно будет подтоплен.
Если придет аномально теплая погода (прогнозируется) вырастет приток, значит будем оперативно менять режимы наполнения и корректировать сбросные расходы. И эти корректировки коснутся всего волжско-камского каскада. Ситуация подобная наводнению в Орске в Перми, в нижнем бьефе Камской ГЭС, маловероятна.