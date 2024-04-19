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Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС

Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС

19 апреля 2024, 07:01
Фото: properm.ru
Руководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказал корреспонденту Properm.ru о подготовке к паводковому сезону 2024 года.

— Зачем вообще сбрасывать воду с ГЭС весной?

Все крупные водохранилища, образованные гидроэлектростанциями, работают согласно Правилам использования водных ресурсов. Водохранилища создаются и работают не только в интересах гидроэнергетики, но и в интересах многих других отраслей хозяйства. Это и судоходство, и водоснабжение городов и промышленных предприятий, и рыболовство, а также рекреация.

Камское и Воткинское водохранилища — это составная часть (Камская ветка) Волго–Камского каскада гидроэлектростанций. Так, работа Камской ГЭС тесно увязана с работой всего каскада. Расчет пропуска объема весеннего половодья на основании прогноза Росгидромета проводится для всего каскада и составляется посуточный график наполнения — сработки водохранилища. График постоянно корректируется в зависимости от уточнения прогноза Росгидромета.

Объем весеннего половодья — среднемноголетнее значение. Приток к створу Камской ГЭС составляет около 30 куб. км, свободная аккумулирующая емкость Камского водохранилища — 9,2 куб. км. Превышение составляет в этом случае более чем в три раза, и чтобы пропустить весь этот объем притока в режиме безопасном для нижележащих территорий и населенных пунктов, проводится обязательная предполоводная сработка водохранилища.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

— Как планируется весенний сброс воды с ГЭС в 2024 году?

На сегодняшний день принято решение об увеличении сбросных расходов с Камского гидроузла больше чем в два раза с 1200 куб. м / сек до 3200 куб. м / сек именно из-за уточнения гидрометеорологического прогноза. Сейчас в Камском и Воткинском водохранилищах идет процесс наполнения. Свободная емкость Камского водохранилища составляет 7,6 км.

— Какой уровень воды в этом году? Критичный или не критичный?

Все идет в плановом режиме. При работе водохранилищ в таком режиме опасности подтопления нет. Но следует учесть, что пик паводка на Камском водохранилище еще не подошел, значит будет как увеличение притока, так и увеличение сброса воды.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

— Что будет, если вовремя не сбросить? Прорвет как в Орске?

Прогноз на весенний паводок 2024 года достаточно спокойный, в пределах среднемноголетних значений. Если допустить, что Камское водохранилище не подготовит свободную емкость и будет пропускать паводок в наполненном режиме, то для того, чтобы не превысить уровень воды и перелив через гребень плотины, Камская ГЭС будет сбрасывать воду в транзитном режиме (приток равен сбросу). В таком случае будут затоплены нижележащие территории.

— Каким населенным пунктам следует быть готовым к затоплению?

По прогнозу может подтопить территории в бассейне рек Кува и Иньва, на северо-западе Пермского края. По территориям ниже створа Камской ГЭС подтоплений не прогнозируется.

Арт-объект «Счастье не за горами» возможно будет подтоплен.

— Не будет ли у в Пермском крае как в Орске из-за аномального потепления на этой неделе до +25?

Если придет аномально теплая погода (прогнозируется) вырастет приток, значит будем оперативно менять режимы наполнения и корректировать сбросные расходы. И эти корректировки коснутся всего волжско-камского каскада. Ситуация подобная наводнению в Орске в Перми, в нижнем бьефе Камской ГЭС, маловероятна.

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#Пермский край#Паводок#Затопление#Гэс#Половодье#Иньва#Потепление#Кува#Сброс воды#Орск#Водохранилища#Гидрометеорологический прогноз#Транзитный режим
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