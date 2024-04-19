Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС

Прогноз на весенний паводок 2024 года достаточно спокойный, в пределах среднемноголетних значений. Если допустить, что Камское водохранилище не подготовит свободную емкость и будет пропускать паводок в наполненном режиме, то для того, чтобы не превысить уровень воды и перелив через гребень плотины, Камская ГЭС будет сбрасывать воду в транзитном режиме (приток равен сбросу). В таком случае будут затоплены нижележащие территории.