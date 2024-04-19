Экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский отправился на СВО

В общей сложности мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн рублей. Также ему запретили в течение 2,5 лет после выхода на свободу занимать должности на государственной службе. Свое наказание Левинский отбывал в исправительной колонии Ярославской области.