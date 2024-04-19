Экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский отправился на СВО

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Экс-глава регионального управления капительного строительства Дмитрий Левинский, которого осудили за взятку и хищение при строительстве зоопарка в Перми, уехал в зону СВО. Об этом сообщил портал 59.ru.
В отношении Дмитрия Левинского в разные периоды были заведены пять уголовных дел, в числе которых получение взятки в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового пермского зоопарка.
В общей сложности мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн рублей. Также ему запретили в течение 2,5 лет после выхода на свободу занимать должности на государственной службе. Свое наказание Левинский отбывал в исправительной колонии Ярославской области.
На седьмом кассационном суде ему удалось обжаловать приговор за взятку в размере 3 млн рублей, полученную от бизнесмена Алексея Шилова — подрядчика, работавшего сразу на нескольких объектах регионального УКС. Так, его штраф снизился с назначенных ранее 15 млн на 200 тыс. рублей.
Бывший руководитель УКС Прикамья является полковником запаса, с 1987 по 2006 года он служил на территории Москвы и Московской области. Левинский был старшим офицером отдела по контролю за использованием топливно-энергетических ресурсов, заместителем начальника и главным инженером Петелинской квартирно-эксплутационной части (КЭЧ) Москвы (в Минобороны), а также начальником Долгоруковской КЭЧ в Москве.