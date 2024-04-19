Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?

Кинотеатры в Перми и по всей России отказались от показа зарубежных фильмов, которые попадают в киносети нелегально. Речь идет о картинах, которые показывают по предсеансовому обслуживанию. Юридически человек покупает билет на какой-либо короткометражный российский фильм, а в подарок ему показывают громкую зарубежную новинку. Правда, эту новинку транслируют раньше, чем короткометражку. По такой схеме в последнее время показывали, например, фильм «Дюна 2» (12+).