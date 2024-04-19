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Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки из-за майских праздников

Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?

19 апреля 2024, 07:25
Фото: ideogram.ai

Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки из-за майских праздников

Фильмы, полученные нелегально, убирают из проката в период праздников.

Кинотеатры в Перми и по всей России отказались от показа зарубежных фильмов, которые попадают в киносети нелегально. Речь идет о картинах, которые показывают по предсеансовому обслуживанию. Юридически человек покупает билет на какой-либо короткометражный российский фильм, а в подарок ему показывают громкую зарубежную новинку. Правда, эту новинку транслируют раньше, чем короткометражку. По такой схеме в последнее время показывали, например, фильм «Дюна 2» (12+).

Кинотеатры отменили проказы из-за того, что дистрибьюторы направили сетям письма, в которых предложили не показывать фильмы ушедших из РФ студий в период с 18 апреля по 12 мая.

Примечательно, что это уже не первая такая просьба от дистрибьюторов, которую вынуждены выполнять киносети — это делается для поддержки отечественного кино в период праздников. Последний раз пиратские новинки исчезали из кинотеатров в новогодние праздники.

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#Пермь#Кино#Кинотеатры
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