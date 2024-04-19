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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

В Индустриальном районе Перми вечером временно изменится движение автобусов

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Мира изменят движение автобусов

19 апреля 2024, 12:27
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В Индустриальном районе Перми вечером временно изменится движение автобусов

Одна из остановок общественного транспорта работать не будет.

В Индустриальном районе Перми на сутки изменят схему движения общественного транспорта. На ул. Мира будут ремонтировать трамвайные пути, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

С 23:00 сегодняшнего дня до 23:00 20 апреля будет ограничено движение на перекрестке ул. Мира и Леонова. Автобусные маршруты №3, 10, 27 и 40 в сторону микрорайона Нагорный будут ехать с разворотом через перекресток с ул. Дениса Давыдова. Все остановки по пути следования останутся, как прежде. Кроме того, автобусы №29 и 59 будут следовать в сторону остановки «Планета» в объезд перекрестка по ул. Космонавта Леонова, Космонавта Беляева и Дениса Давыдова. На период ремонта остановка «Космонавта Леонова» временно не будет работать.

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»
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#Общество#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Общественный транспорт
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