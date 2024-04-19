Из-за ремонта трамвайных путей на улице Мира изменят движение автобусов

С 23:00 сегодняшнего дня до 23:00 20 апреля будет ограничено движение на перекрестке ул. Мира и Леонова. Автобусные маршруты №3, 10, 27 и 40 в сторону микрорайона Нагорный будут ехать с разворотом через перекресток с ул. Дениса Давыдова. Все остановки по пути следования останутся, как прежде. Кроме того, автобусы №29 и 59 будут следовать в сторону остановки «Планета» в объезд перекрестка по ул. Космонавта Леонова, Космонавта Беляева и Дениса Давыдова. На период ремонта остановка «Космонавта Леонова» временно не будет работать.