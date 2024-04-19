properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

В Перми задержали мужчину, который столкнул товарища с балкона

Избил и сбросил с балкона. Пермяка задержали по подозрению в убийстве

19 апреля 2024, 02:45
Фото: vk.com/cp_perm / СУ СКР по Пермскому краю

В Перми задержали мужчину, который столкнул товарища с балкона

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля.

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, в ночь с 13 на 14 апреля в квартире на улице Карпинского произошел конфликт между двумя мужчинами, которые выпивали. Они поссорились. Тогда мужчина 1994 года рождения избил товарища 1992 года рождения, после чего столкнул оппонента с балкона.

Потерпевший упал с восьмого этажа, получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте. Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый сейчас задержан, в ближайшее время его могут поместить под стражу на время расследования дела.

Читайте также:
СК проводит проверку после пожара в пермской многоэтажке, где погибли два человекаГлава СК потребовал проверить информацию о похищении детей из Пермского краяНа губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
#Пермь#Убийство#Ск#Следователи
Подпишитесь
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Сегодня, 05:09
В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит
Сегодня, 03:21
Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили
Сегодня, 06:04
Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено
Сегодня, 04:34
В Перми нет работы для подростков. Родители и школьники негодуют по этому поводу
Сегодня, 02:00
"