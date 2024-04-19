Избил и сбросил с балкона. Пермяка задержали по подозрению в убийстве

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, в ночь с 13 на 14 апреля в квартире на улице Карпинского произошел конфликт между двумя мужчинами, которые выпивали. Они поссорились. Тогда мужчина 1994 года рождения избил товарища 1992 года рождения, после чего столкнул оппонента с балкона.