Избил и сбросил с балкона. Пермяка задержали по подозрению в убийстве

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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В Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, в ночь с 13 на 14 апреля в квартире на улице Карпинского произошел конфликт между двумя мужчинами, которые выпивали. Они поссорились. Тогда мужчина 1994 года рождения избил товарища 1992 года рождения, после чего столкнул оппонента с балкона.
Потерпевший упал с восьмого этажа, получил травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте. Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый сейчас задержан, в ближайшее время его могут поместить под стражу на время расследования дела.