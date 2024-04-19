Израиль нанес удар по Ирану

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Израиль атаковал территорию Ирана. Об этом сегодня утром, 19 апреля, сообщил РБК со ссылкой на информацию телеканалов ABC, CBS, CNN и Fox. Некоторые источники говорят, что удар наносился ракетами, другие добавляют, что цели Израиля не относились к ядерным объектам.
Известно, что Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 1-2 суток. Источник американских властей сообщил CNN, что не поддержал эти планы. В результате атаки цена нефти марки Brent выросла выше 90 долларов за баррель, а на золото — более 2,7 тыс. долларов за унцию.
В нескольких регионах Ирана сработали системы ПВО. В аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и на других аэровокзалах на западе страны приостановили вылет и прием самолетов.