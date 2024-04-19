Израиль нанес удар по Ирану

Известно, что Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 1-2 суток. Источник американских властей сообщил CNN, что не поддержал эти планы. В результате атаки цена нефти марки Brent выросла выше 90 долларов за баррель, а на золото — более 2,7 тыс. долларов за унцию.