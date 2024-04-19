Как россиянам вернуть деньги иностранные ценные бумаги

Если активы были приобретены через брокера, необходимо самостоятельно выбрать ценные бумаги для обмена, оценить их стоимость так, чтобы общая сумма не превышала ₽100 000. Для расчета оптимального портфеля для продажи с учетом цен на активы можно воспользоваться калькулятором, предоставленным Финуслугами. Потребуется ввести ISIN бумаги и их количество. Для доступа к калькулятору необходимо зарегистрироваться на платформе Финуслуги, регистрацию можно пройти онлайн через портал «Госуслуги».