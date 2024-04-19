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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В чем заключается вред и польза клубники

Клубника: вред и польза для здоровья

19 апреля 2024, 05:18
Фото: ideogram.ai

В чем заключается вред и польза клубники

Скоро начнется сезон клубники, и сейчас эта ягода продается на рынках и в магазинах. Что нужно знать перед тем, как есть эту вкусную ягоду?

Чем полезна клубника

Клубника — это одна из самых полезных ягод. Она является источником клетчатки и органических кислот, содержит мало калорий и относительно немного сахара. Также ягода отличается высоким содержанием антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Клубника содержит антивозрастные флавоноиды, антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических недугов, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания.

Для того, чтобы закрыть дневную потребность человеческого организма в витамине С, достаточно съесть всего пять ягод клубники. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, йодом и фруктозой.

Кому вредна клубника и почему

Ни в коем случае нельзя есть клубнику тем людям, у кого на нее аллергия. Также в Роспотребнадзоре не рекомендуют употреблять в пищу клубнику людям с язвенной болезнью или гастритом в период обострения болезни. Щавелевая и салициловая кислоты, содержащиеся в ягоде, усиливают раздражение слизистой оболочки желудка, что может привести к обострению гастродуоденита. Однако если обострения нет, то можно есть клубнику в небольших количествах (не более 200 граммов в день).

Клубника может негативно влиять на зубную эмаль, усугубляя течение кариеса. Также ягоды нельзя употреблять натощак — от этого раздражается желудок. Хотя, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, то отрицательное влияние на желудок снизится.

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#Здоровье#Общество#Роспотребнадзор#Правильное питание#Ягоды
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