Клубника: вред и польза для здоровья

Ни в коем случае нельзя есть клубнику тем людям, у кого на нее аллергия. Также в Роспотребнадзоре не рекомендуют употреблять в пищу клубнику людям с язвенной болезнью или гастритом в период обострения болезни. Щавелевая и салициловая кислоты, содержащиеся в ягоде, усиливают раздражение слизистой оболочки желудка, что может привести к обострению гастродуоденита. Однако если обострения нет, то можно есть клубнику в небольших количествах (не более 200 граммов в день).