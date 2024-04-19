Клубника: вред и польза для здоровья

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Клубника — это одна из самых полезных ягод. Она является источником клетчатки и органических кислот, содержит мало калорий и относительно немного сахара. Также ягода отличается высоким содержанием антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Клубника содержит антивозрастные флавоноиды, антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических недугов, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания.
Для того, чтобы закрыть дневную потребность человеческого организма в витамине С, достаточно съесть всего пять ягод клубники. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, йодом и фруктозой.
Ни в коем случае нельзя есть клубнику тем людям, у кого на нее аллергия. Также в Роспотребнадзоре не рекомендуют употреблять в пищу клубнику людям с язвенной болезнью или гастритом в период обострения болезни. Щавелевая и салициловая кислоты, содержащиеся в ягоде, усиливают раздражение слизистой оболочки желудка, что может привести к обострению гастродуоденита. Однако если обострения нет, то можно есть клубнику в небольших количествах (не более 200 граммов в день).
Клубника может негативно влиять на зубную эмаль, усугубляя течение кариеса. Также ягоды нельзя употреблять натощак — от этого раздражается желудок. Хотя, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, то отрицательное влияние на желудок снизится.